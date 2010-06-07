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Dünya

Norveçli diplomata 'çocuk pornosu' soruşturması

Makedonya'daki AGİT Temsilciliği'nde görevli Norveçli bir diplomat hakkında "çocuk pornosu" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

07 Haziran 2010 03:00

T24 - Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Avrupa Güvenliği ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Temsilciliğinde, büyükelçi danışmanlığı görevinde bulunan Norveçli bir diplomat hakkında "çocuk pornosu" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.


İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 38 yaşındaki Norveçli diplomat Isane Kyetil'in internet üzerinden kandırdığı çocuklara pornografik pozlar verdirerek video ve fotoğraflar çektirdiği tespit edildi.


Açıklamada, Kyetil hakkında suç duyurusunda bulunulduğu ve soruşturmanın geniş kapsamlı olarak sürdürüldüğü bildirildi.


Söz konusu diplomatın yıllık iznini kullandığı için halen Makedonya dışında olduğu öğrenildi.

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