Norveç'in Tromso şehrinde yaşayan Türk aile 22 saat oruç tutuyor

Norveç'in Tromso kentinde yaşayan Konyalı Arıkan ailesi, 22 saatle dünyanın en uzun orucunu tutuyor. Yazın iki ay boyunca güneşin hiç batmadığı kentte, iftar ve sahur iki saate sığdırılıyor.

Karar'ın haberine göre, Cansu Arıkan, iftara dakikalar kala sofrayı hazırlıyor. İftar menüsünde mercimek çorbası, salata, kavurma ve pilavın yanı sıra kaşarlı mantar var. Eşi Azmi Arıkan ise iki ortağıyla işlettiği restorandaki işini bitirip iftara dakikalar kala eve geliyor.

Oğlu Efe, ortaklarından Ramazan Mümin ve bir üniversitede ders veren İranlı komşusu ile televizyon izlerken eşi de artık çorbaları masaya getirmeye başlıyor. İlk bakışta sıradan bir aile gibi gözükseler de aslında yaşadıkları yer ve tuttukları orucun süresi onları farklı kılıyor.

İftar 23.22, Sahur 01.22'de

Cansu ve Azmi Arıkan yıllardır Norveç'in Tromso kentinde yaşıyor. 50 bin nüfuslu kuzeydeki en son şehirlerden olan Tromso'da güneş yazın iki ay boyunca hiç batmıyor. Batmayan güneşe rağmen Diyanet İşleri Başkanlığı'nın imsakiyesine göre akşam vakti 23.22'de, imsak ise 01.22'de giriyor, böylelikle kentte oruç 22 saat sürüyor.

Akşam ezanı vaktinin girmesiyle aile ve misafirleri oruçlarını açarken, kimi hurma kimi de suyla başlıyor yemeğe. Sahura kadarki kısıtlı sürede yemeğin ardından önce çaylar ardından gelen tatlı ve meyve tabağıyla sohbet de tatlanıyor.

Havanın yılın bu vakitlerinde hiç kararmadığını ifade eden Azmi Arıkan, "O yüzden de oruç, yaza denk geldiğinde yaklaşık 22 saat kadar sürmekte. Allah yar ve yardımcımız olsun. Zor" diyor. Uzun süreye rağmen çalıştıkları için Ramazan'ın çabuk geçtiğini söyleyen Arıkan, ancak işten eve erken geldiğinde geri kalan zamanı beklemenin kendisini zorladığını anlatıyor.

Bulgaristan Türklerinden ortağı Ramazan Mümin ise, "Norveç'in Tromso kentinde gördüğünüz gibi gece 12.00-12.30 olmasına rağmen güneş batmadığı için Ramazan ayının zor geçen bir ay olduğunu söyleyebilirim" ifadesini kullanıyor.

İftar ile sahur arası 1.5 saat

İftar ve sonrasındaki çay eşliğindeki sohbetin ardından sahur vakti yaklaşırken, bir kez daha mutfağa yönelen Cansu Arıkan ise, "Sahur hazırlıyorum. 1 buçuk saat önce iftarımızı açtık. Şimdi de sahurumuzu yapacağız" diye konuşuyor.

Sekiz yaşındaki evin oğlu Efe de, yazın güneşin batmamasından şikayetçi. Efe, uyumak için panjurları kapatmak zorunda kaldıklarını söylüyor.

Aslen Konyalı olan Ankara'da doğup büyüyen 30 yaşındaki Azmi Arıkan, evlendikten sonra Norveç'e geldiğini iki ayrı şehirde yaşadıktan sonra 2006 yılında Tromso'ya taşındıklarını söylüyor.

Ortaklarıyla bir restoran işleten Arıkan, "Norveç biraz soğuk bir ülke. Dayanması zor olsa da, yaşıyoruz, çalışıyoruz burada" diyor.

Tromso'nun başkent Oslo'ya 2 bin 200 kilometre uzaklıkta ve güneşin batmadığı kuzeydeki en son şehirlerden biri olduğunu aktaran Arıkan, üçü Konyalı ikisi İzmirli beş Türk ailesinin kentte yaşadığını belirtiyor.

Cansu Arıkan da, Ramazan ayında diğer ailelerin Türkiye'de olduğunu söylüyor.