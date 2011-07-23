Norveç'in ölüm makinası yakalandı!

T24

Polis, 92 kişinin ölümünü onayladı





Oslo'da patlamadan önce görülmüş

Siyasileri uzun süre takip etmiş

Müslümanlar rahat bir nefes aldı

Bir Türk kayıp

Şehir merkezinde Hükümet binasında gerçekleştirilen bombalı saldırıda ölü sayısı 7 olarak verilirken, Utoya adasındaki saldırıda ölenlerin sayısı 85 olarak açıklandı. Böylece ölü sayısı toplamda 92'e yükseldi.Milliyet'in haberine göre, her iki olayın faili olarak 32 yaşındaki aşırı sağcı Norveçli Anders Behring Brevik yakalanarak gözaltına alındı. Polis gece saatlerinde Anders Behring Brevik'in Oslo'daki evine baskın düzenledi. Baskında aşırı sağcı Norveçli gözaltına alınırken, çok sayıda silah, patlayıcı malzeme ve asker, polis giysileri ele geçirildi.Saldırganın daha önce de defalarca askeri üniformalarla görüldüğü ortaya çıktı.Oslo Emniyet Müdürlüğünde yapılan basın toplantısında konuşan Emniyet Genel Müdürü Öystein Maeland, Utoya adasındaki adasındaki silahlı saldırada ölenlerin sayısının 84'e yükseldiğini doğrulayarak yaptığımız ilk açıklamalarda ölü sayısının 10 olduğunu söylemiştik ancak adada yapılan aramalarda 85 kişinin öldüğünü tesbit ettik. Bu sayı artabilir. Yani iki olayda ölenlerin sayısı 92'ye yükseldi dedi. Oslo Emniyet Müdürü Sveinung Sponheim de Utoya adasındaki saldırıda otomatik silah ve çok sayıda mermi kullanıldığını belirterek, adada patlamaya hazır malzemeler de bulunduğunu söyledi. Sponheim, olayla ilgili olarak 32 yaşındaki Anders Behring Brevik'in gözaltına alındığını ve sorgulandığını belirterek, olaya başkalarının da karışmış olabileceğini söyledi.Görgü tanıkları da Oslo'daki patlama öncesinde polis üniformalı şüpheli bir şahsı, başbakanlık binası çevresinde gördüklerini söylediler. Oslo'ya bağlı ve Sosyal Demokrat İşçi Partisi Gençlik Teşkilatına ait Utoya adasında toplanan yaklaşık 500 genç, cumartesi günü eski başbakanlardan Gra Harlem Brundland ve Başbakan Jens Stoltenberg'i dinleyeceklerdi. Gençler Polis uniformalı saldırganın ateş etmeye başlaması ile birlikte, ormanlık alana kaçmaya başladıklarını, bazılarının kayalar ve ağaçlar arasına saklandığını, bazılarının ise denize atlayarak yaklaşık 1000 metre mesafedeki karaya yüzerek kurtulmaya çalıştığını söylediler. Savcı Trine Dingelend, yakalanan Brevik'in henüz yargılanmadığını sadece sorgulandığını belirterek ösöz konusu saldırgan hakkında henüz bir iddianame hazırlanmadı. Gelişme şu anda sorgulama aşamasında. Kendisi, başbakanlık ve hükümet binası ile Utoya adasındaki saldırılardan sorumlu olarak gözaltına alındı" dedi.32 yaşındaki saldırganın daha önce, ünlü siyasilerin oturdukları şehrin batı bögesinde uzun süre yaşadığı ve siyasileri takibe aldığı, bazı iş kurma girişimlerinde ise başarısız olduğu ortaya çıktı. Facebook profilinde, kendisini muhafazakar ve hristiyan olarak tanıtan saldırganın sorgulaması devam ediyor. Adalet Bakanı, Knut Storberget, her iki olayın ardında bir kişi mi yoksa daha fazla kişi mi olduğu konusunda araştırma ve soruşturmaların devam ettiğini belirterek, Norveç'e karşı Terör saldırısı rizikosunun halen daha düşük olduğunu ve güvenlik tedbirlerinin de buna göre alındığını söyledi.Saldırganın yakalanması ile birlikte başta Türkler olmak üzere ülkede yaşayan Müslümanlar rahat bir nefes aldı. Sağ Partili Oslo Eyalet Meclisi Milletvekili Mertefe Bartınlıoğlu ösaldırganın Norveçli olması tüm Müslümanlara rahat bir nefes aldırdı. Saldırıların bir Müslüman tarafından yapılmış olabiliceği kanısı taşınıyordu ve Müslümanlar huzurlarının kaçmasından korkuyorlardı. Çünkü daha önce ABD ve İngiltere'de yapılan saldırılardan sonra tüm Dünya'daki Müslümanlara yönelik olumsuz bir hava yaratılmış ve Müslümanların tümü zan altında bırakılmıştı. Şimdi yine aynı şeyden korkulurken, saldırganın Norveçli olması başta biz Türkler olmak üzere tüm Müslümanlara rahat bir nefes aldırdıödedi. Mertefe Bartınlıoğlu saldırganın yakalanmasından sonra ülkedeki aşırı sağcılara yönelik bir takım operasyonlar yapılma ihtimalinin yüksek olduğunu da sözlerine ekledi.Saldırıyla ilgili NTV’nin canlı yayınına telefonla katılan Türkiye’nin Norveç Büyükelçisi Hayati Güven, Türk asıllı bir Norveçli’nin de kayıp olduğunu söyledi.Büyükelçi Güven, kayıp kişinin ailesinin kendilerine başvurduğunu ifade etti.