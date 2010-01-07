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Dünya

Norveç'e nota

Polisin kötü tutumu sonucu bir Türk'ün hayatını kaybetmesine Dışişleri Bakanlığı tepki gösterdi.

07 Ocak 2010 02:00

 T24- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Norveç'in başkenti Oslo'da geç müdahale sonucu hayatını kaybeden 63 yaşındaki Türk Döndü Tulum ile ilgili bu ülkeye nota verildiğini açıkladı.

AA' nın haberine göre,Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Almanya'nın yeni Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle ile yaptığı görüşmenin ardından gerçekleşen ortak basın toplantısında, Norveç'te bir Türk ailesine yönelik tutumla ilgili basına yansıyan habere yönelik soruları yanıtladı.

Davutoğlu, "Norveç'te vatandaşımız Döndü Tulum'un maalesef çok acı bir şekilde kaybı, bizi büyük bir teessüre sevk etmiştir. Gerek ailesine, gerekse bütün yakınlarına buradan taziyede bulunmak istiyorum. Bütün vatandaşlarımızın hukukunu takip etmek bizim görevimizdir. Bu durumda ise sadece bir vatandaşımızın hukukunu takip etmek değil, bir insan hakları, insani bir durum da söz konusu" diye konuştu.

Olayı yakinen takip ettiklerini ifade eden Davutoğlu, "Burada bir ihmal ve kusurun olup olmadığı konusunun araştırılması için Norveç makamlarına resmen başvurduk. Ankara'da Norveç Büyükelçiliğine bir nota verildi, bir girişimde bulunuldu. Oslo Büyükelçiliğimiz de olayı yakinen takip ediyor" dedi.

Bu tür olayların cereyan etmemesinin çok önemli olduğunu söyleyen Davutoğlu, etnik, dini, kökeni ne olursa olsun, medeni bir toplumda karşılaşılmaması gereken bir tablo olduğunu belirterek, sebepleri araştıracaklarını ve Norveç makamlarıyla bu konuya açık şekilde görüşeceklerini kaydetti.

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