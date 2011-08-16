-Norveç, yeni petrol kaynakları buldu STOCKHOLM (A.A) - 16.08.2011 - Petrol ülkesi Norveç'e ait kuzey denizinde çok geniş alanda yeni petrol kaynakları bulunduğu açıklandı. Statoil ve Lundin Petrol şirketleri tarafından yapılan sondaj çalışmaları sonrasında, 1980 yılından sonra Norveç'te bulunan en geniş iki petrol kaynağına ulaşıldığı açıklandı. Yeni bulunan petrol yataklarıyla ilgili incelemelerde bulunan Daniel Raavik, yeni keşfedilen kaynakların hesaplanandan daha geniş alana sahip olduğunu açıkladı. Petrol Şirketi Statoil'in Başkanı Tim Dodson da Norveç'te basına yaptığı açıklamada, Aldous ve Avaldsness adı verilen petrol kuyularının birbirleri ile bağlantılı olduklarını ve içerdikleri rezervin de çok daha fazla olduğunu kaydetti. Yeni petrol kaynaklarının bulunduğunun açıklanması ile birlikte Statoil ile Lundin Petrol Şirketlerinin borsadaki hisse senetlerının değerinde de artış olduğu bildirildi.