-NORVEÇ YABANCI İSTİHBARAT ÖRGÜTLERİYLE İŞBİRLİĞİ YAPIYOR SUNDVOLLEN (A.A) - 23.07.2011 - Norveç Başbakanı Jens Stoltenberg, ülkede dün düzenlenen, 91 kişinin öldüğü bombalı ve silahlı saldırılarla ilgili Oslo'nun yabancı istihbarat örgütleriyle işbirliği yaptığını bildirdi. Stoltenberg, 84 kişinin öldüğü silahlı saldırının düzenlendiği Ütoya adası yakınındaki otelde saldırıdan kurtulanlar ile katliamın kurbanlarının aileleriyle görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, saldırılarda herhangi bir uluslararası bağlantı olup olmadığının da araştırıldığını söyledi. Soruşturmanın sürdüğünü belirten Stoltenberg, "Bu soruşturmanın bir kısmını da herhangi bir uluslararası bağlantı olup olmadığının araştırılması oluşturuyor" dedi. İktidardaki İşçi Partisinin gençlik kampına silahlı saldırı düzenleyen ve 84 kişiyi vurarak öldüren polis kıyafeti giydiği belirtilen bir zanlı, bu katliamdan birkaç saat önce başkentte 7 kişinin öldüğü bombalı saldırının da sorumlusu olarak gözaltına alınmıştı. Aşırı sağ görüşlü olduğu kaydedilen Norveçli zanlı dışında, polisin başka bir şüpheliyle ilgili de soruşturma yaptığı Norveç haber ajansı tarafından duyurulmuştu. Polisin, tanıkların ifadelerine dayanarak, kamptaki katliama karışan başka bir saldırgan olup olmadığını araştırdığı bildiriliyor.