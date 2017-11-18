Norveç, Türkiye'den özür diledi

Norveç Savunma Bakanı Jensen, NATO'nun Norveç'teki Trident Javelin tatbikatında yaşananlar nedeniyle özür diledi.

NATO'nun Norveç'teki Trident Javelin tatbikatında bir teknisyen düşman saflarını temsil etmek için internette bulduğu Atatürk'ün fotoğrafını kullandı. Tatbikat esnasında Türk subaylarının olayı tespit etmesi sonrasında teknisyenin görevine son verildi. Tatbikatta yaşanan ikinci olay ise silahlı Kuvvetlerine bağlı bir sivil personel Hollanda'daki karargahta simülasyon çerçevesinde kullanılan sanal bir sohbet mecrasında 'Recep Tayyip Erdoğan' adlı sahte hesap açtı.



Norveç Savunma Bakanı Jensen, tatbikatta yaşananlar için Türkiye'den özür dilediğini açıkladı.

Ne olmuştu?

NATO, Norveç'te gerçekleşen Trident Javelin tatbikatı esnasındaki bir simülasyonda Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan skandal uygulamalar hakkında açıklama yaptı. Üst düzey NATO yetkilisinin verdiği bilgiye göre, Norveç'te 8-17 Kasım tarihleri arasında yapılan tatbikatın masa başında düzenlenen simülasyonları sırasında iki olay yaşandı.

Atatürk 'düşman' liderler arasında gösterildi

Simülasyonlara ilişkin düzenlemelerin yürütüldüğü Norveç'teki Ortak Harp Merkezi'nde (JWC), ilk olayda simülasyonla ilgili arka plan belgeleri çerçevesinde "Düşman Liderler Biyografisi" hazırlandı. Ancak hazırlığı yapan ekip teknisyeni Atatürk'ün heykelini bu biyografilerden birine yerleştirdi. Skandalın ardından bilgisine başvurulan teknisyen, sosyal medyadaki araştırma sonrasında Atatürk heykelini "yanlışlıkla" yerleştirdiğini iddia etti. Simülasyona katılan Türk ekibin müdahalesi sonrasında Atatürk heykeli düşman liderler biyografisinden kaldırıldı. Skandala neden olan teknisyen ise heykelin Atatürk'e ait olduğunu bilmediğini savunarak özür diledi.

Skandal olay, Atatürk fotoğrafının kullanıldığı tatbikatta görevli Türk subaylar tarafından tespit edilmesiyle ortaya çıktı.

Erdoğan ile ilgili sahte hesap

NATO yetkilisinden alınan bilgiye göre, diğer olayda Norveç Silahlı Kuvvetlerine bağlı bir sivil personel Hollanda'daki karargahta simülasyon çerçevesinde kullanılan sanal bir sohbet mecrasında "Recep Tayyip Erdoğan" adlı sahte hesap açtı. Norveç ordusuna bağlı personel, sahte hesapla, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın simülasyonda "düşman ülke liderleriyle" yakın ilişki kurduğu ve iş birliği yaptığı mesajını verdi.

O subay kim?

NATO'nun Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki Türk subayların tespiti sonrasında sahte hesap açan kişinin Türkiye kökenli bir Norveç subayı olduğu ortaya çıktı. Olayın ortaya çıkması üzerine, söz konusu subayın ordudan uzaklaştırıldığı iddia edildi. Subayın olaya ilişkin soruşturulduğu bilgisi ulaştı.Bu subayın Söz konusu subayın Türkiye kökenli bir Kürt olduğu yönünde iddialar bulunsa da NATO kaynakları bu iddiaları teyit etmedi.

NATO personeli değil

NATO yetkilileri, ilgili ismin tatbikattaki görevine son verildiğini ve soruşturma başlatıldığını duyurdu. Görevlinin NATO personeli olmadığı ve Norveç ordusuna bağlı olduğu da en üst düzeyden açıklandı. NATO, görevli hakkında yapılacak disiplin işleminin Norveç makamları tarafından belirleneceğini duyurdu. NATO ile Norveç arasında konuya ilişkin temasın sürdürülmesi kararı alındı. İlgili ismin Norveç ordusuyla ilişiğinin kesildiğine yönelik iddialar var.

Özür mektubu

Kanada’da bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, olaydan haberdar olmasının ardından yazılı açıklama yaparak resmen özür diledi. Stoltenberg açıklamasında, “Yaşananlar bireysel eylemlerin bir sonucudur ve NATO’nun görüşlerini yansıtmamaktadır” ifadelerini kullandı. Stoltenberg, Türkiye’nin NATO’nun güvenliğine önemli katkılar yapan, değerli bir müttefik olduğunu belirtti.

Stoltenberg Türkiye'den özür diledi

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de, tatbikat skandalı nedeniyle Türkiye'den özür diledi. Stoltenberg açıklamasında sadece, Atatürk heykelini düşman biyografileri arasında kullanan teknisyene değindi, bu kişinin NATO ile bağlantısı olmayan, Norveç tarafından geçici olarak işe alınmış bir sivil çalışan olduğunu ve görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yaptığı açıklamada, "Dün Norveç'te bir durum oldu. Norveç'te düşman tablosu diye bir tablo koymuşlar. Bu tabloda Atatürk'ün resmi ve bir tarafta da şahsımın ismi var. Hedefte bunlar.Bu haber gelince Genelkurmay Başkanımız ve AB'den sorumlu Bakanımız, onlar da Kanada yolundaydı, bizi aradılar. 'Böyle böyle bir durum var. Bu tatbikat da NATO tatbikatı. 40 tane askerimiz var, biz şimdi bu askerimizi çekme kararı verdik, çekiyoruz.' dediler. Dedik ki 'Tabii, hiç durmayın hemen. Velev ki o hedefler kaldırılsa dahi 40 askerimizi süratle oradan çekin.' Böyle bir ittifak, böyle bir müttefiklik olamaz" demişti.