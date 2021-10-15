Norveç'teki oklu saldırının şüphelisi, "ruh sağlığı endişeleri" nedeniyle hastaneye kaldırıldı

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Norveç'in başkenti Oslo'da 5 kişiyi okla öldürdüğüne inanılan Espen Andersen Bråthen'in ruh sağlığı konusundaki endişeler nedeniyle bir devlet hastanesine kaldırıldığı belirtildi.

Norveç devlet kanalı NRK'ye konuşan savcı Ann Iren Svane Mathiassen, "Sağlık durumuyla ilgili değerlendirme sonrasında en iyi çözümün bu olduğuna karar verildi" dedi.

Mathiassen, "Tek fark gözaltı süresini nerede geçireceği olacak. Hapishanede veya gözetim altında" diye konuştu.

The Guardian'ın aktardığına göre Norveç'te Bråthen'in saldırıdan yasal olarak sorumlu tutulup tutulamayacağı tartışılıyor.

Perşembe başlatılan psikolojik inceleme sürecinin aylar sürebileceği ifade edildi. Yetkililer, Bråthen'in saldırısı şu anda bir terör saldırısı olarak nitelendirilse de, tam niyetin sadece soruşturmadan sonra belli olacağını söylüyor.

37 yaşındaki Danimarkalı Müslüman Bråthen, yetkililer tarafından "radikalleşme şüphesiyle" bayraklanmıştı.