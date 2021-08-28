Norveç'te sınırda ilginç uyarı; Rusya'ya doğru işemeyin!

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Norveç'te insanların Rusya'ya doğru tuvaletini yapmasının yasak olduğu, kurala uymayanların ise ciddi bir miktar ceza ödemek zorunda kaldığı belirtildi.

AFP'nin aktardığına göre ülkenin Rusya ile paylaştığı nehir sınırına insanların Rusya'ya doğru tuvaletini yapmasının yasak olduğunu belirten tabelalar asıldı.

Jakobselva Nehri çevresine asılan siyah tabelalarda İngilizce olarak, "Rusya'ya doğru çiş yapmak yasaktır" ifadeleri yer alıyor. Kim tarafından konulduğu bilinmeyen uyarılar, bölgenin kameralarla Norveç Sınır Güvenliği tarafından izlendiğini belirten resmi tabelaların yanında yer alıyor.

Norveç'in sınır komiseri Jens-Arne Hoilund AFP'ye yaptığı açıklamalarda, "Tabelalar tahminen bölgeden geçenleri uyarmak için iyi niyetli insanlar tarafından yerleştirildi" dedi.

Kuralı ihlal edenler 3 bin kroner (340 dolar) cezaya çarptırılıyor.

Norveç Anayasası, "Sınır komşularına veya yetkililerine sınırda hakaret eden hareketler" yapılmasını yasaklıyor.

Barents Observer'ın aktardığına göre geçen yıllarda 4 kişi Rus tarafına taş attıkları için gözaltına alınmış, geçen sene de tek elini sınırın diğer tarafına koyan bir kadın 8 bin kroner para cezasına çarptırılmıştı.