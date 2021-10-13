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Dünya

Norveç'te oklu ve yaylı saldırı: Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!

Saldırıyı gerçekleştiren kişinin tutuklandığı belirtiliyor

13 Ekim 2021 22:16

Norveç'in başkenti Oslo yakınlarındaki Kongsberg kasabasında bir market yakınında yoldan geçenlere düzenlenen oklu ve yaylı saldırıda çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği ve yaralandığı açıklandı. Norveç devlet televizyonu NRK, başkent Kongsberg kasabasında düzenlenen oklu saldırıda en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Norveç polisi, resmi Twitter sayfasından yaptığı açıklamada, elinde yay ve ok bulunan bir kişinin insanların üzerine gelişigüzel ok fırlattığını belirterek, saldırganın tutuklandığını açıkladı. 

Kongsberg polis sözcüsü Oeyvind Aas, oklu saldırıda çok sayıda yaralı ve ölü olduğunu duyurdu. 

Olayla ilgili daha fazla bilgi vermeyeceğini söyleyen Aas, incelemenin devam ettiğini kaydetti.

 

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