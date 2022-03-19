Norveç'te NATO tatbikatında düşen ABD askeri uçağında 4 Amerikalı asker hayatını kaybetti

T24 Dış Haberler
Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, cuma akşamı NATO tatbikatı sırasında düşen ABD askeri uçağında 4 Amerikalı askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Store cumartesi sabahı yaptığı açıklamada, "Askerler, NATO tatbikatı 'Cold Response'ta görev alıyordu. Bu ünitedeki askerlerin yakınlarına baş sağlığı diliyoruz" dedi.
Cuma akşamı önce uçağın kaybolduğu, ilerleyen saatlerde ise düştüğü açıklanmıştı.
Düşen uçağın MV-22B Osprey olduğunu açıklayan ABD Özel Kuvvetleri, hava aracında kaç kişi olduğunu açıklamamıştı.