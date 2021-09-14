Norveç seçimlerinde sol blok, bu sefer merkez sağı geçti; İşçi Partisi koalisyon görüşmelerine başlayacak

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Norveç'te siyasi spektrumun solunda yer alan muhalefet partilerinden oluşan Jonas Gahr Store liderliğindeki blok, pazartesi günü yapılan genel seçimleri kazandı.

Solcu blok, 2013'ten bu yana iktidarda olan merkez sağ hükümeti ve Başbakan Erna Solberg'i yerinden etti. Batı Avrupa'nın en büyük petrol üreticisi olan Norveç'i artık sol görüşlü bir hükümet yönetecek.

Solberg yenilgiyi kabul ettikten sonra destekçilerinin karşısına çıkan Store, ''Bekledik, umut ettik ve çok sıkı çalıştık. Sonunda söyleyebiliriz; başardık!'' dedi.

61 yaşındaki milyoner solcu lider, ''Norveç açık bir sinyal verdi; seçimler Norveç halkının daha adil bir toplum istediğini gösteriyor'' diye konuştu.

Henüz tam sayımlar sonuçlanmasa da, mevcut sonuçlara göre sol muhalefet partilerinin 169 sandalyeli parlamentoda 100 koltuk kazanacağı öngörülüyor. İşçi Partisi, Merkez Parti ve Sosyalist solun birlikte iktidar kurmaya oylarının rahatlıkla yeteceği düşünülüyor.

Gözler artık koalisyon müzakerelerinde olacak.

Sol blok bir koalisyon kurabilirse, daha uç görüşlü Yeşiller ve komünist Kızıl Parti gibi sol partilerden destek istemek zorunda kalmayacak. Merkez Parti, Sosyalist sol ile bir koalisyonda yer almayacağını ifade etmişti.