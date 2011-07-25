-NORVEÇ SALDIRISININ DURUŞMASI KAPALI OLACAK OSLO (A.A) - 25.07.2011 - Norveç'te, başkent Oslo ve Ütöya adasındaki saldırılarda hayatlarını kaybedenlerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Norveç Kraliyet ailesi, hükümet ve binlerce kişi yerel saatle 12.00'da bir dakikalık saygı duruşunda bulundular. Oslo borsası, havaalanları ve tren seferlerinin de durduğu belirtildi. Norveç'le dayanışma için diğer kuzey Avrupa ülkeleri de vatandaşlarına bir dakikalık saygı duruşunda bulunmaları çağrısı yaptı. Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi de bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Bu arada Oslo ve Ütöya adasında 93 kişinin ölümüne yol açan saldırıları düzenleyen Anders Behring Breivik'in duruşmasının halka ve basına kapalı olacağı açıklandı. Mahkeme yetkilisi, duruşmanın halka ve basına kapalı yapılacağını belirtti. Norveç savcılığı dava hazırlığı için 8 hafta süre istemiş ve duruşmaların ayrıca halka ve basına kapalı olması talebinde bulunmuştu. Norveç'te yargılanma sürecinden önceki tutukluluk süresi genellikle 4 hafta oluyor. Tutuklanmasından sonra ilk kez bugün mahkemeye çıkacak Breivik, duruşmaların halka açık olmasını ve duruşmaya üniformayla katılmak istemişti. -SALDIRGANIN BABASININ EVİNDE ARAMA Fransız jandarması, Norveç'te 93 kişinin öldüğü saldırıları düzenlediğini itiraf eden Anders Behring Breivik'in babasının evinde arama yaptı. Ondan fazla jandarmanın, Breivik'in babasının ülkenin güneyindeki Cournanel kentinde bulunan evinde arama yaptıktan sonra evden ayrıldığı belirtildi. Bölge jandarması, arama yapılan evin Breivik'in babası Jens Breivik'e ait olduğunu doğruladı, ancak ayrıntılı bilgi vermedi. İfadesi alınan Jens Brevik, oğluyla yıllardır görüşmediğini söylemişti. Bu arada Aftenposten gazetesinde yayımlanan haberde, Anders Behring Breivik'in, iktidardaki İşçi Partisi'nin gençlik kampına düzenlediği saldırıda, eski başbakan Gro Harlem Brundtland'ı da öldürmek istediğini söylediği belirtildi. Polise dayandırılarak verilen habere göre, Breivik ifadesinde, Brundtland'ı da yok etmek istediğini dile getirdi. Brundtland'ın, cuma günü adadaki kampa katılan 600 gence hitaben konuşma yaptığı ve katliamdan önce adadan ayrıldığı bildirildi.