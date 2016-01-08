Norveç posta uçağı İsveç’te düştü

Norveç’e ait bir posta uçağı İsveç’in kuzey batı sınırında dağlık bir bölgeye düştü. Uçakta iki mürettebat bulunuyor.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, uçağın düştüğü bölgede havadan yapılan ilk incelemede uçağın küçük parçalara ayrıldığı ve 50 metre çapında bir alana yayıldığı açıklandı. Canadair CRJ 200 tipi posta uçağının West Atlantic isimli bir İsveç şirketine ait olduğu ve acil yardım çağrısı yapmasının hemen ardından radardan kaybolduğu belirtildi.

Kurtarma ekiplerinin henüz kaza yerine ulaşamadıkları belirtiliyor.