Norveç polisi tatmin etmedi

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Oslo emniyet görevlileri tarafından düzenlenen toplantıya Norveç Türk Dernekleri Federasyonu Başkanı Hatice Elmacıoğlu da katıldı.Toplantıyla ilgili bilgi veren Hatice Elmacıoğlu, Norveçli yetkililerin, olayın araştırıldığı konusunda bilgi verdiklerini belirterek, ''Toplantıda biz, kalp krizi geçiren Döndü Tulum'un, dışarı çıkıp annesine sağlık ekiplerinin müdahale etmesini isteyen kızının polisler tarafından neden yakalanıp, kelepçe takılarak yere yatırıldığını sorduk. Çekilen görüntülerde bu var. Kadın yardım isterken, polisler tarafından yakalanıp yere yatırılıyor. Ancak emniyet görevlileri tatmin edici bir açıklamada bulunamadı'' dedi.Elmacıoğlu, "Ayrıca olay sırasında telefon ederek, ambulans isteyen Döndü Tulum'un kızının da ses kayıtlarının bulunduğu telefon konuşmalarının bantlarını istedik'' dedi.Emniyet görevlilerinin toplantı sırasında kendilerine, olay yerine gelerek, kalp krizi geçiren Döndü Tulum'um kızı ile damadını yakalayıp kelepçe takan polis görevlileri ile Döndü Tulum'a geç müdahale eden ambulans görevlileriyle ilgili incelemenin sürdüğünü bildirdiklerini kaydeden Elmacıoğlu, Oslo emniyet görevlilerinin gelecek günlerde konuyla ilgili bir toplantı daha yapacağını kaydetti.Oslo'da geçen pazar günü, kızının evinde kalp krizi geçiren 63 yaşındaki Döndü Tulum, haber verilmesine rağmen, ambulans olay yerine geç gelmesi sonucu hayatını kaybetmiş, olay yerine gelen polisin, Tulum'un kızı ve damadını tartaklayarak, kelepçe takması eleştirilere neden olmuştu.