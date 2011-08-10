-NORVEÇ POLİSİ HATASINI KABUL ETTİ ANKARA (A.A) - 10.08.2011 - Norveç polisi, 22 Temmuz'da 69 kişinin öldüğü Ütoya adasındaki saldırıyla ilgili olarak hata yaptığını kabul etti. Anders Behring Breivik'in, 8 kişinin öldüğü Oslo'daki bombalı saldırıdan sonra gittiği ve 69 kişiyi katlettiği Ütoya adasına ilk yardım çağrısından ancak bir saat sonra ulaşabilen Norveç polisinin yetkilisi Johan Fredriksen, NRK televizyonuna yaptığı açıklamada, "polis botunu çok da uygun olmayan bir noktada suya indirdiklerini" söyledi. Fredriksen, kıyıdan adaya ulaşmak için doğru çıkış noktasının seçilememiş olmasının polislere ne kadar zaman kaybettirdiğini ise belirtmedi. Televizyon, 40 kilometre mesafedeki başkent Oslo'dan yardım çağrısı üzerine yola çıkan özel ekiplerin botu, adaya 3,6 kilometre uzaklıktaki bir noktadan suya bıraktıklarını, oysa kıyıdan sadece 670 metre uzaktaki bir yerden ulaşma imkanları olduğunu bildirdi. Polis botunda da problem olduğunu belirten televizyon, içinde 10-15 polisin bulunduğu kırmızı bir şişme botun görüldüğü bir amatör videosunu yayımladı. Polis, botun motorunda problem olduğunu, bu nedenle sivillere ait iki tekneyle adaya ulaştıklarını, ancak bunun operasyonda gecikmeye neden olmadığını açıklamıştı.