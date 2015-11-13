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Dünya

Norveç polisi, 1 yılın ardından yeniden silah bıraktı

Silah taşıma kararı, terör saldırısı riskinin artması sonucu alınmıştı

13 Kasım 2015 22:16

Terör riski değerlendirmesinin ardından, son 1 yıldır silah taşımaya başlayan Norveç polisleri, saldırı olasılığının azaldığı gerekçesiyle yeniden silah bıraktı. Norveç Emniyet Genel Müdürü Odd Reidar Humlegard, bu sabah yaptığı basın toplantısında Norveç polisinin bir yıldır uygulamada olan silah taşıma yetkisinin yeniden sonlandırıldığını açıkladı.

Norveç istihbarat teşkilatı PST'nin artan terör saldırısı riski değerlendirmesinden sonra Norveç polisi dönem dönem uzatılan sürelerle bir yıldan beri silah taşıma yetkisi ile donatılmıştı. İstihbarat teşkilatı PST'nin Norveç'te terör saldırı riskinin azaldığı değerlendirmesinin ardından Norveç polisi de artık silah taşımanın gerekmediği değerlendirmesini yaparak silah bıraktı.

Norveç polisi üniformalı polislerin silah taşımadığı çok az sayıdaki ülkelerden biri. Haziran ayında yapılan açıklamada, Norveç polisinin son 1 yıl içinde 2 kez silah kullandığı, bu olaylarda da yaralanma olmadığı duyurulmuştu.

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