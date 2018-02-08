Norveç Olimpik Takımı, 'yanlışlıkla' 15 bin yumurta sipariş etti

Güney Kore'de düzenlenen Kış Olimpiyatları'na katılan Norveç takımının yönetimi, atletler için 1500 yumurta almak istedikleri yerel bir süpermarketten yanlışlıkla 15,000 yumurta sipariş etti.

Tam 15 bin adet yumurta ile karşılaşan Norveç takımı, şok geçirdi. Yazışmaların ardından takımın şefi 13 bin 500 adet yumurtayı iade etti.

BBC Kore Servisi'nden gazeteci David Cann, Kore'nin farklı bir sayma sistemi olduğunu ve imla hatasının da buna katkı sağlamış olabileceğini belirtti.

Korece 1,500 ile 15,000 arasında yazılış farkı şöyle:

Norveç Olimpik Takımı'nın aşçısı Stanley Johansen, "Yarım kamyon dolusu yumurta geldi, yumurtaların sonu gelmiyordu. Gerçekten inanılmazdı" dedi. Fazla yumurtayı iade ettileri için çok mutlu olduklarını söyleyen aşçılar, gelen yumurtalarla birlikte poz verdi. Norveçliler'in fotoğrafları sosyal medyada büyük ses getirdi.

Norveç olimpiyat heyetinin başkanı Tore Ovrebo, Pyeongchang kentindeki basın toplantısında "Siparişlerde fazladan bir sıfır vardı. Yani 1,500, 15,000 oldu. Büyütülecek bir durum yok" dedi.