Norveç milli takımında oynayan erkek ve kadın futbolcular eşit maaş alacak

Norveç futbol federasyonu , erkek ve kadın milli takımlarında oynayan futbolcularının eşit maaş alacağını açıkladı.

Böylelikle kadın futbol milli takımında oynayanların maaşı neredeyse ikiye katlanarak 3,1 milyon Norveç kronundan (1,39 milyon TL) 6 milyon Norveç kronuna (2,7 milyon TL) çıkacak.

Bu miktar, Norveçli erkek oyuncuların reklam faaliyetlerinden elde ettikleri 550 bin Norveç kronunu (247,06 TL) kadın oyunculara ödemesini de içeriyor.

Norveçli kadın futbolcu Caroline Graham Hansen, Instagram'dan yaptığı açıklamada "Kadın oyuncular adına bu adımı attığınız için teşekkür ederiz" dedi.

Hansen, erkek milli futbol takımının fotoğrafını paylaşarak şu mesajı yazdı:

"Bu belki sizin için ufak bir şey, maaşlarınızda çok bir etkisi bile olmayacak, belki yapmak için çok bariz bir hareketti.

"Ancak bu bizim için, sporumuz için, erkeklerle aynı şeyi yaptıkları halde daha az maaş alan bütün kadın sporcular için çok şey ifade ediyor.

"Eşit maaşın nasıl olması gerektiğini göstermeniz benim ağlamak istememe yol açıyor. Hepinize sarılmak istiyorum.

"Bu adımı kadın sporcular için attığınız için çok teşekkür ederim. Eşitliği göstererek ve bize yardım ederek, hayallerimizin peşinden koşmamızı daha da kolaylaştırdınız. #eşitoyun #eşitmaaş"

Oyuncu sendikasının başında olan Joachim Walltin, bunun dünya futbolunda bir ilk olduğunu söylüyor:

"Norveç eşitliğin çok önemli olduğu bir ülke, bu hem ülkemiz hem de spor için çok önemli.

"Kadınlar için büyük bir fark yaratacak. Bazıları futbol oynarken hem çalışıyor hem eğitim görüyor, öbür türlü gelişmeleri zor.

"Saygı duyulduklarını hissetmek, onlar için çok önemli. Federasyon bunu kadın takımının seviyesini yükseltmek için bir yatırım olarak görüyor."