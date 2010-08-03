Norveç Kralı'nın pasaport sahtekarlığı

T24- Norveç Kralı Harald ve eşi Kraliçe Soja'nın tıpkı Danimarka Kraliçesi Margrethe gibi balayı seyahati sırasında sahte pasaport kullandıkları ortaya çıktı.



Dagbladet gazetesi tarafından ortaya çıkarılan sahte pasaport kullanma olayı, Krald Harald tarafından da doğrulandı. Gazetenin haberine göre, Kral Harald ve Kraliçe Sonja 1968 yılında evlendikleri zaman, balayı seyahatine çıkarken, gazetecileri atlatmak için sahte pasaport kullanmışlar.





Norveç Genel Kurmay Başkanlığı, beyaz sarayı arayarak, ABD yönetiminden Kral Harald ve Kraliçe Sonja’nın Tom ve Eva Manstad adına düzenlenmiş sahte pasaport ile seyahat edeceklerini, ABD’li yetkililerin Kral Harald ve Kraliçe Sonja’ya müsamahalı davranmasını istemiş. Yeni evli çift sahte pasaport sayesinde balayını sakin bir şekilde Havai’de geçirmiş, Kral Harald, olayın yıllar sonra ortaya çıkması, kendisinin sahtekarlıkla suçlanması üzerine, o zaman basın mensuplarından kurtulmak için böyle bir taktik izledik. Gazetecileri atlatmak için başka çaremiz yoktu. Yaptığımızın kanunsuzluk olduğunu biliyoruz“ dedi. Kraliyet sözcüsü Marianne Hagen, Kral Harald ve Kraliçe Sonja’nın balayından sonra sahte pasaportu hiç kullanmadıklarını belirterek „O zamanki Kral Olav, çocuklarının sahte pasaport ile balayına çıkmaları fikrini, Danimarka Kraliçesi Margrethe ve Prens Henrik’den almış“ dedi. Danimarka Kraliçesi II.Margrethe ve eşi Prens Henrik, 10 haziran 1967 yılında evlenmiş ve balaylarını sahte pasaport ile, Türkiye’de, Kuşadası’nda geçirmişlerdi



