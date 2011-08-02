Norveç katliamı sorumlusunun ilginç talepleri

T24 - Norveç'te 77 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyı üstlenen Anders Behring Breivik taleplerinden oluşan listeyi avukatı aracılığıyla açıkladı.



Avukat Geir Lippestad tarafından "akıl dışı" olarak nitelenen listede Norveç hükümetinnin istifa etmesi ve ruhsal sağlığının Japon doktorlarca değerlendirilmesi var.



Breivik'in avukatına verdiği ikinci listede ise sigara gibi gündelik ihtiyaçlar bulunuyor.



Anders Breivik'in avukatlığını üstlenen Geir Lippestad, listedeki taleplerin karşılanmasının imkansız olduğunu ve müvekillinin "toplumun nasıl işlediğinden birhaber olduğunu" belirtti.



Avukat Lippestad, AP'ye yaptığı açıklamada "talepler Norveç ve Avrupa toplumsal yapısının altüst olması anlamına geliyor, ancak belli ki müvekkilim bunu anlayamıyor" dedi.

Anders Behring Breivik taleplerinin yerine getirilmesi halinde bağlantı içinde olduğunu öne sürdüğü aşırı sağ örgütler hakkında bilgi sağlayabileceğini belirtmişti.

Norveç polisi ise Breivik'in öne sürdüğü örgütlerin varlığı hakkında şüpheleri olduğunu açıklamıştı.

77 kişinin ölümünden sorumlu olduğunu itiraf eden Breivik'in ruh sağlığının yerinde olup olmadığının tespit edilmesi amacıyla mahkeme tarafından iki psikiyatrist görevlendirilmiş durumda.

Breivik ise avukatına ilettiği talepler listesinde "haysiyetin değerini daha iyi anlayan" Japon doktorlar tarafından muayene edilmek istediğini belirtti.





