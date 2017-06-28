Norveç, İslam Konseyi’ne devlet yardımını durdurdu

Norveç hükümeti ülkedeki İslami örgütlenmelerin çatı kuruluşu Norveç İslam Konseyi'ne 2017 yılında yapılması gereken 650 bin Norveç Kronu (68.000 euro) devlet yardımını belirsiz bir süre için durdurdu.

Sputnik’te yer alan habere göre, Norveç Kültür Bakanlığı'nın konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Bakanlığımızın yaptığı değerlendirme sonucu Norveç İslam Konseyi'nin yaptığı çalışmaların ve üstlendiği rolün güvenilirliği konusunda şüphelerimiz oluşmuştur. Bu fonksiyonların iyi ve etkin bir şekilde yerine getirilmesinin önkoşulu, örgütün temsil ettiği kesim ile birlikte politikacıların, hükümet organlarının, işbirliği yaptığı ortaklarının ve genel olarak toplumun güvenine sahip olması gerekir" denildi.

Norveç Kültür Bakanı Linda Hofstad Helleland da yaptığı açıklamada Kültür Bakanlığı'nın devlet bütçesinden bakanlığa ayrılan bütçenin doğru ve akılcı bir şekilde, parlamentonun belirlediği kurallar içinde kullanılmasından sorumlu olduğunu belirtti.