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Dünya

Norveç ilk 'gemi tünelini' yapıyor

Proje ekonomik olarak verimli olmayacak ancak güvenli bir ulaşım sağlayacak

20 Nisan 2013 17:21

Norveç'in batı sahilindeki Stad Yarımadası'nın altından tünel geçirilmesi için çalışmalar yapılıyor.

Stad Yarımadası, doğal gaz ve petrolden sonra ülkenin en büyük ekonomik faaliyet alanı olan deniz taşımacığılının yoğun olduğu bölgede bulunuyor.

Projeyi yürütmesi öngörülen Nordfjord Vekst kuruluşunun önde gelen isimlerinden Randi Humborstad, dünyadaki ulaşım amaçlı bu ilk gemi tünelinin daha güvenli bir seyir anlamına geleceğini belirtti.

Proje aslında mühendislik tekniği açısından bir yenilik getirmiyor. Stad Yarımadası'nın altının kazılması, toprağın ve kaya parçalarının tahliye edilerek tünelin açılması ve güvenli bir şekilde suyla doldurulması öngörülüyor.

Hükümet projeyi hayata geçirmek istediğini açıkladı, ancak parlamentonun da onayını alması gerekecek.

Yetkililer, 193 milyon sterline malolması beklenen gemi tünelinin gerekli olduğunu söylüyor ancak, Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden Profesör Knut Samset'e göre, proje ekonomik olarak verimli olmayacak.

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