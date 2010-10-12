-NORVEÇ İLE ÇİN ARASINDA NOBEL GERGİNLİĞİ OSLO (A.A) - 12.10.2010 - Nobel Barış Ödülünün Çinli muhalife verilmesine tepki gösteren Çin'in, Norveçli bakanın Çin ziyaretinin Pekin ayağını iptal ettiği bildirildi. Norveç Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Raghnild Imerslund, Çinli yetkililerin, Balıkçılık Bakanı Lisbeth Berg-Hansen'in Çin'in Kalite İzleme, Teftiş ve Karantina İdaresinden Sorumlu Bakan Yardımcısıyla görüşmesini iptal ettiğini belirtti. Çin'de temaslarda bulunan Norveçli Bakanın Çinli dengi ile dün yapacağı görüşme de iptal edilmişti. Pekin yönetimi, 2010 Nobel Barış Ödülünün Çinli muhalif siyasetçi Liu Şiabao'ya verilmesine sert tepki göstermiş, kararı kınayarak, bunun "Çin-Norveç ilişkilerine zarar verebileceğini" bildirmişti.