Norveç Hükümeti'nden emeklilere kötü haber

Norveç hükümeti ülkede çalışıp emekli olduktan sonra başka bir ülkeye yerleşen Norveçlilerden vergi almayı planlıyor.



Norveç hükümeti 2010 yılından itibaren ülkede çalışıp emekli olduktan sonra başka bir ülkeye yerleşen Norveçli emeklilerin maaşlarından vergi kesmeyi öngören bir yasa tasarısı hazırladı.



Hükümetin yasa tasarısında yurt dışına taşınan emeklilerin kesintilerini yüzde 55 olarak öngörüyor. Şu anda emekli maaşlarından yapılan kesintinin yüzde 30 olduğuna dikkat çeken Norveçliler, yasa teklifinin kabul edilmesinden sonra kesintinin yüzde 55'e çıkarılmasının emeklileri zora sokacağı görüşünde. Norveç'te çalışıp emekli olanların daha çok İspanya, Tayland ve Pakistan'a gittikleri, yasanın kabul edilmesinden sonra bu ülkelerde yaşayan Norveçli emeklilerin maaşlarının etkileneceği kaydedildi.



Ancak yurt dışına yerleşen emeklilerin maaşlarından vergi kesilebilmesi için hükümetin önünde bir de engel bulunuyor.



Yasalara göre, Norveç'in emeklilerin maaşından vergi kesintisine gidebilmesi için, emeklilerin yaşadığı ülkeler ile bu yönde bir anlaşma yapılması gerekiyor.

