Norveç hükümeti bağımlılara reçeteyle ücretsiz eroin verecek

Avrupa genelinde aşırı doz uyuşturucudan ölümlerde başı çeken Norveç'te hükümet, bağımlılığı ciddi düzeyde olan kişilerin yaşam standartlarını iyileştirmek amacıyla ücretsiz eroin vermeyi test edeceğini açıkladı.

Avrupa Uyuşturucu ve Bağımlılık İzleme Merkezi'ne göre Norveç aşırı doz uyuşturucu kullanımı kaynaklı ölümlerin en fazla yaşandığı ülkelerden. Ülkede 2015 yılında ölen 1 milyon kişiden 81'i aşırı doz uyuşturucudan hayatını kaybetti. Norveç hükümeti önlem olarak, bağımlılığı ciddi düzeyde olan kişiler için ücretsiz eroin reçetesi yazmayı test edecek.

"En erken 2020'de başlayacak"

Ücretsiz eroin programının savunucuları uygulamanın bağımlıların hayat kalitesini artırdığını, aşırı doz ölüm oranlarını azalttığını ve suç oranını düşürdüğünü belirtiyor. Norveç Sağlık Bakanlığı ise, proje kapsamında ilk tedavilerin en erken 2020'de başlayacağını açıkladı.

Aftenposten gazetesi projeden 400'e kadar uyuşturucu bağımlısının yararlanabileceğini öngörüyor. Norveç Sağlık ve Sosyal İşler Müdürlüğü bu kapsamda projeden yararlanacak kişileri ve uygulanacak yöntemi belirleyecek ayrıca maliyetleri hesaplayacak. Norveç Sağlık Bakanı Bente Hoie Facebook hesabından yaptığı açıklamada "Bu projenin şu anda ulaşamadığımız ve mevcut programların yardımcı olmadığı bazı bağımlıların hayat kalitesini artıracak bir çözüm sağlamasını umuyoruz" dedi.