Norveç gazetesi Aftenposten: Türkiye, muhabirimizi sınır dışı ediyor

Norveç'in en büyük gazetelerinden Aftenposten'ın Türkiye muhabiri Silje Rønning Kampesæter'in sınır dışı edileceği öne sürüldü. Gazetenin ulaştığı Türk yetkililer konuyla ilgili açıklama yapmayacaklarını söyledi.

Aftenposten'ın haberine göre, gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Espen Egil Hansen, Kampesæter'in sınır dışı edilmesi kararına tepki göstererek, "Sonuçta, istenmeyen kişi ilan edilmenin çok önemli bir mesele olduğunu düşünüyoruz. Halihazırda, Rusya'da ve Çin'de önemli herhangi bir sorunla karşılaşmadan faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Ama NATO üyesi Türkiye'de kalmamıza izin verilmiyor. Bu kesinlikle kabul edilemez bir durum; özellikle de yakın bir askeri müttefikimizin temel basın özgürlüklerini bu şekilde ihlal etmesi..." diye konuştu.

Haberde, Aftenposten gazetesinin herhangi bir muhabirinin benzer bir durumu en son 1971 yılında Sovyetler Birliği'nde yaşadığına dikkat çekildi.

Haberde Norveç Dışişleri Bakanı Børge Brende'nin de geçtiğimiz ay Ankara'da Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'yla bir araya geldiğinde konuyu gündeme getirdiği belirtildi.

Brende, "Türkiye hem bölgesel hem de küresel anlamda çok önemli bir role sahip. Dolayısıyla Aftenposten'ın Ortadoğu temsilcisine Türkiye'ye yerleşme izni verilmemiş olması üzüntü verici. Bu konuyu Türk Dışişleri Bakanı'yla değerlendirdik. O engelin kaldırılmayacağını söyledi, ben de konuyla ilgili hayal kırıklığımızı kendisine ilettim. Konuyu takip etmeyi sürdürüyoruz" diye konuştu.

Brende, Çavuşoğlu kendisine durumun Aftenposten'a dair olumsuz bir bakıştan kaynaklanmadığını söylediğini de aktardı.