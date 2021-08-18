T24 LogoT24 Logo
Dünya

Norveç futbolunu sarsan toplu seks skandalı

18 Ağustos 2021 10:47

Norveç'in en üst seviye futbol ligi Eliteserien'de mücadele eden SK Brann'in futbolcularının takımın stadyumu içinde seks partisi yaptıkları iddia edildi. 

Norveç gazetesi Bergens Tidende'nin haberine göre kulüpten 12 oyuncu, geçen hafta eğlenmeye çıktıktan sonra 4 kadın ile birlikte takımın 17 bin kişilik Brann Stadyumu'na döndü. 

16 kişilik grubun, soyunma odaları dahil olmak üzere stadın çeşitli yerlerinde toplu seks yaptıkları iddia edildi. Habere göre bazın kişilerin çimlere çıktığına dair de kanıtlar var. 

Oyuncular, yapılanların kaydedilmemesinden emin olmak için telefonlarını dışarıda bıraksa da, gazete olayların güvenlik kamerasına yakalandığını ifade etti.

norveçtoplu seksskandal
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24