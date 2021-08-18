Norveç futbolunu sarsan toplu seks skandalı

Norveç'in en üst seviye futbol ligi Eliteserien'de mücadele eden SK Brann'in futbolcularının takımın stadyumu içinde seks partisi yaptıkları iddia edildi.

Norveç gazetesi Bergens Tidende'nin haberine göre kulüpten 12 oyuncu, geçen hafta eğlenmeye çıktıktan sonra 4 kadın ile birlikte takımın 17 bin kişilik Brann Stadyumu'na döndü.

16 kişilik grubun, soyunma odaları dahil olmak üzere stadın çeşitli yerlerinde toplu seks yaptıkları iddia edildi. Habere göre bazın kişilerin çimlere çıktığına dair de kanıtlar var.

Oyuncular, yapılanların kaydedilmemesinden emin olmak için telefonlarını dışarıda bıraksa da, gazete olayların güvenlik kamerasına yakalandığını ifade etti.