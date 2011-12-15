-Norveç dünyanın en mutlu ülkesi ANKARA (A.A) - 15.12.2011 - Norveç, 54 bin doları bulan kişi başı gayrisafi milli hasılası (GSMH), toplumsal yaşamı ve güvenlik koşullarıyla bir kez daha dünyanın en mutlu ülkesi oldu. Forbes dergisi, merkezi Dubai'de bulunan Legatum Enstitüsü uzmanları tarafından hazırlanan dünyanın en mutlu ve en mutsuz ülkelerinin listesini yayımladı. 2011 listesini hazırlarken küresel nüfusun yüzde 93'ünü oluşturan 110 ülkeyi sekiz farklı kategori açısından değerlendiren Legatum Enstitüsü uzmanları, bu kategorileri ekonomi, girişimcilik, yönetim, eğitim, sağlık, güvenlik, bireysel özgürlükler ve sosyal ilişkiler ağı olarak sıraladı. Buna göre ilk sırada 54 bin doları bulan kişi başı GSMH'si ile Norveç geldi. 2009 ve 2010'da da listenin başında yer alan Norveç'te nüfusun yüzde 95'i yaşam standartlarından mutlu, yüzde 74 ise çevrelerindeki insanları güvenilir buluyor. Listede Norveç'i girişimcilik ve fırsat eşitliğinde dünya birincisi olan Danimarka izliyor. Üçüncü sırada ise eğitim olanakları, etkili hükümet bürokrasisi ve gelişen ekonomisiyle Avustralya yer alıyor. Dünyanın en mutlu 20 ülkesinin 14'ü Avrupa kıtasında 3'ü Asya'da yer alıyor. Türkiye ise, 14 bin dolarlık kişi başı GSMH tutarı ile 75. sırada yer aldı. Nüfusun yüzde 60'ının kendini güvende hissettiği Türkiye'de nüfusun sadece 8,4'ü diğer insanları güvenilir buluyor. Dünyanın en mutsuz ülkesi ise, 1 yaş altı çocukların yüzde 10'unun yaşamını yitirdiği ve yoksulluğun hüküm sürdüğü Orta Afrika Cumhuriyeti. Bu ülkeyi sivil hakların göz ardı edildiği Zimbabve izliyor. Nüfusun sadece yüzde 30'unun okuma yazma bildiği ve işsizlik oranının yüzde 20'ye çıktığı Pakistan, listede üçüncü sırada geliyor. Myanmar, Küba ve Kuzey Kore vatandaşlarının ankete katılmasına izin vermediği için listede yer almadı. Söz konusu kategorilerde yeterli veri elde edilemeyen Libya, Irak, Afganistan, Somali ve Haiti'de listenin dışında tutuldu.