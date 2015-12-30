Norveç 'cazip olmaya' son veriyor



Norveç'in bu ay içinde göreve başlayan Göç ve Entegrasyon Bakanı Sylvi Listhaug, sığınmacı akınına karşı alınan yeni önlem paketini açıkladı. Listhaug, "Norveç, gerçekten sığınmaya ihtiyaç duymayan kişiler için cazip olmaktan çıkarılacak" dedi.

Sığınmacılar iade edilecek

Norveçli bakanın açıklamasına göre, sürekli oturma izni için bekleme süresi 3'ten 5 yıla çıkarılacak. Aile birleşiminde şart koşulan yıllık gelir seviyesi yükseltilecek. Talep sahibinin Norveç'te en az 4 yıl üniversite eğitimi görmüş ya da çalışmış olma şartı aranacak.

İsveç ya da Schengen bölgesine üye bir başka ülkeden gelen sığınmacılar iade edilecek. 2015 yılında sığınmacıların büyük kısmı İsveç üzerinden Norveç'e giriş yapmıştı.

'Sosyal sisteme ağır yük'

2015 yılında toplam 30 bin sığınma başvurusunun yapıldığını belirten Listhaug, 2016 yılı için tahminlerin 10 bin – 100 bin arasında değiştiğini söyledi. Sığınmacı sayısının 100 bine varması halinde bunun ülkenin sosyal sistemine ağır yük bindireceğine dikkat çeken Sylvi Listhaug, önlemlerin bu kapsamda gündeme geldiğini vurguladı.

Norveç Haber Ajansı (NTB), yeni düzenlemelerin Hıristiyan Demokratlar ve sığınmacı örgütleri tarafından eleştirildiğini bildirdi.

'Çiçeği burnunda' bakan hızlı başladı

Sağ popülist İlerleme Partisi (Fremskrittspartiet) mensubu Listhaug, bu ay ortasında yapılan kabine değişikliğiyle Göç ve Entegrasyon Bakanlığına getirilmişti.

İlerleme Partisi, 2013 yılında kurulan Erna Solberg başbakanlığındaki koalisyon hükümetinin küçük ortağı konumunda. İlerleme Partisi, merkez sağdaki Muhafazakârlar (Høyre) ile birlikte Norveç'i idare ediyor.