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Dünya

Norveç bankası internette 160 kilo dinamit satmaya çalıştı!

"En önemlisi dinamitin satışının durdurulmuş ve her şeyin yoluna girmiş olması"

15 Haziran 2017 11:39

Norveç bankası Valle Sparebank haciz ettiği 160 kilogram dinamiti internette açık arttırma sitesinde satmaya çalıştı.

Valle Sparebank, iflas eden bir inşaat şirketinden haciz ettiği malları anlaştığı bir şirket aracılığıyla satmak istedi.

Bankanın anlaştığı şirket, inşaat şirketinden haciz edilen 160 kilogram dinamiti diğer malların yanısıra Auksjonen.no e-ticaret sitesinde açık arttırmaya koydu.

Dikkatli bir vatandaşın sitede görerek polise ihbar ettiği "dinamit satış ilanı" polisin müdahalesi sonucu siteden kaldırıldı.

Valle Sparebank Genel Müdürü meydana gelen olayın üzücü olduğunu belirterek, "Ama en önemlisi dinamitin satışının durdurulmuş ve her şeyin yoluna girmiş olması" diye konuştu.

Dinamitin açık arttırmaya çıkarıldığı sitenin müdürü Kai Moller de, "Bu insani bir hata. Satışı yasal olmayan malların satış ilanlarını daha etkin bir şekilde kontrol etmek için gerekli önlemleri derhal yaşama geçireceğiz" dedi.

Polisten yapılan açıklamada da sözkonusu dinamitin satışının gerçekleşmemesi nedeniyle olay ile ilgili yasal soruşturma yapılmayacağı açıklandı. (DHA)

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