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Dünya

Norveç, bağımsızlığının 100. yılını kutlayan Finlandiya'ya 'dağ' hediye etmeyi planlıyor

Halti Dağı'nın Finlandiya'ya bağlanması için Norveç sınırı 200 metre geri çekilecek

18 Aralık 2015 22:42

Norveç’te, bağımsızlığının 100. yılı şerefine, komşu Finlandiya'ya bir dağ hediye edilmesi için kampanya başlatıldı. Norveç’in, Finlandiya ile olan sınırını 200 metre geri çekmesini, böylelikle de Halti Dağı'nın zirvesinin, ülkenin en yüksek noktası olacak şekilde Finlandiya topraklarında kalmasını isteyen kampanya halktan da çok büyük ilgi gördü.

Radikal'in İskandinavya'dan haberler veren nordiksimit.org isimli Türkçe portalda yazan Utku Çubukçu (@utkucb) isimli bir kullanıcıya dayandırdığı haberine göre, Norveç’in toplam yüzölçümünü çok az değiştirecek bu kampanya başarılı olursa, Finlandiya yeni bir dağa sahip olacak. Telegraph’a röportaj veren, kampanyanın sahibi Bjørn Geirr Harsson, "Çok az toprak kaybederek, komşumuz için çok hoş bir hediye vermiş oluyoruz" diyor.

2017’de  bağımsızlığının 100. yılını kutlayacak olan Finlandiya’ya bir dağ hediye etme konusunda Norveç çapında olumlu bir görüşün hakim olduğu belirtiliyor. Norveç devlet televizyonunun bir sunucusu da hediye dağ fikrinin çok hoş bir fikir olduğunu belirterek, tüm ülke çapında duyulmasını ve halktan tam destek almasını sağladı.

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