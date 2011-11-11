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Dünya

Norveç Adalet Bakanı istifa etti OSLO (A.A)

11 Kasım 2011 21:45

-Norveç Adalet Bakanı istifa etti OSLO (A.A) - 11.11.2011 - Norveç Adalet Bakanı Knut Storberget, istifa etti.  Başbakan Jens Stoltenberg, Storberget'nin daha önce kişisel nedenlerle istifa etmek istediğini, ancak 22 Temmuz'da 77 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan saldırı sonrası istifasını erteleme kararı aldığını açıkladı.  Aşırı sağcı Anders Behring Breivik, 22 Temmuz'da önce başkent Oslo'da bir bombalı saldırı düzenlemiş, daha sonra kentin hemen dışındaki Utoya Adası'nda gençlerin üzerine ateş açmıştı.  Storberget, polisin Breivik'i durdurmakta geç kaldığı iddialarını araştırmak için yürütülen soruşturmada elde edilen bulgularla ilgili raporunu dün parlamentoya sunmuştu.     Soruşturmada Breivik'in daha önce açıklanan saatten 5 dakika sonra tutuklandığı ve Utoya yakınlarındaki yetkililerin saldırıdan bir saatten uzun bir süre önce önce Breivik'in bölgeye geldiğine dair polisi uyardığı saptandı.  Saldırıda yaşamını yitirenleri temsil eden avukat Arne Seland, Storberget'in istifa kararını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.  Gazeteler ise 47 yaşındaki Storberget'nin üç küçük çocuk babası olduğunu ve ailesiyle daha fazla zaman ayırmak için istifa kararı aldığını yazdı. 

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