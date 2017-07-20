Norveç 2020 itibarıyla ısınma amaçlı petrol kullanımını yasaklıyor

2020’den sonra uygulanması beklenen petrol yasağı ile yılda 340.000 tonluk sera gazı emisyonunun kesilmesi bekleniyor.

Norveç hükümeti, insanların ısınma sistemlerinde ısı pompası veya hidroelektrik gibi farklı alternatif yöntemler kullanmasını teşvik etmek istiyor. Oslo hükümeti, 2020 yılına kadar emisyon oranlarını yarıya indirmek amacıyla tasarladığı "iklim bütçesini" tanıttı.

Petrol ve dizelle çalışan araçların satışının ise 2025’e kadar durdurulması bekleniyor. Avrupa'nın en büyük petrol ve doğal gaz üreticisi ülkelerinden biri olan Norveç’ten böyle bir adımın gelmesi takdire değer. Nitekim, ülke 2030 yılına dek tamamıyla karbon-free olmayı hedeiyor