Normalleşme anlaşmasının ardından ilk bakan düzeyinde ziyaret olacak; İsrail Dışişleri Bakanı Lapid, BAE ziyareti planlıyor

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, yakın bir zaman içinde Birleşik Arap Emirlikleri'ne bir seyahat planladığını açıkladı. Bu ziyaret, Abraham Anlaşması çerçevesindeki normalleşmeden sonra İsrail'den BAE'ye ilk bakanlık düzeyi ziyaret olacak.

Times of Israel'de yer alan habere göre, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, göreve başladıktan sonraki ilk yurt dışı ziyareti olacak şekilde yakın zamanda Birleşik Arap Emirlikleri'ne gideceğini söyledi.

Walla haber sitesi, Lapid'in BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed'le görüşeceğini söyledi. Lapid ve Zayed, İsrail'de geçen hafta yeni hükûmetin kurulmasıyla bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilişkilerin tamamen normalleştirilmesine yönelik "İbrahim Anlaşmaları" (Abraham Accords) 15 Eylül tarihinde ABD’nin başkenti Washington DC’de bulunan Beyaz Saray’da imzalanmıştı.

Lapid, dışişleri bakanı olarak yaptığı ilk konuşmada, Netanyahu döneminde imzalanan Abraham Anlaşmaları'nın üzerine inşa etmek konusunda diplomatik öncelikleri olduğunun altını çizmişti.