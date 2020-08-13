"Normal kapasitesinin üç katı insan barındırıyor": Sakız Adası'nda bulunan sığınmacı kampında ilk Koronavirüs vakası görüldü

Yunanistan, Sakız Adası'ndaki bir sığınmacı kampında ilk yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakasının tespit edildiğini açıkladı.

AFP'nin aktardığına göre, Yunanistan Göç Bakanlığı, Yemen'den gelen 35 yaşındaki bir erkeğin Sakız Adası'ndaki Vial sığınmacı kampında yeni tip Koronavirüs'e yakalandığını açıkladı. Konuya ilişkin açıklama yapan bir yetkili "Covid-19 testi pozitif çıkan kişi karantinaya alındı. 30 kişiye daha test yapılıyor" dedi.

Vial kampında yaşayan 3800 kişi olduğu biliniyor. Kampın normal kapasitesinin 3 katında insan barındırdığı belirtildi.

Yunanistan'da daha önce sığınmacı kamplarında Koronavirüs vakalarına rastlanmış, hiç ölüm yaşanmamıştı. Ancak daha kalabalık olduğu bilinen ada kamplarından birinde ilk Koronavirüs vakası görüldü.

İnsan hakları örgütleri ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, daha önce Yunanistan'a kamplarda Covid-19 salgınının yayılması riskine karşı kapasitelerin düşürülmesi, hijyen şartlarının düzeltilmesi çağrısı yapmıştı.