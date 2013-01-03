Normal doğuma zorlayan hastaneye suç duyurusu!

Sezaryenle doğum yapacakken normal doğuma zorlandığı ve bu nedenle bebeğinde beyin hasarı meydana geldiğini iddia eden Gülçan Laçin, doğum yaptığı hastane için suç duyurusunda bulundu.

Önceden sezaryenle doğum yapacağı belirlenen 32 yaşındaki Gülcan Laçin’e normal doğum yaptırılmaya çalışılması yüzünden, şimdi 5 aylık olan bebeği Muhammet’in beyin hücrelerinin yüzde 66’sının öldüğü ileri sürüldü. Savcılığa suç duyurusunda bulunan Gülcan Laçin, “Oğlumun diğer çocuklar gibi gülüp hareket etmemesi beni çok üzüyor” dedi.

Ağrı’nın Patnos İlçesi’nde oturan hamile Gülcan Laçin, geçen yıl temmuz ayında Van ’ın Erciş İlçesi’nde erkek kardeşinin nişanına gitti. Burada doğum sancısı tutan Gülcan Laçin, hastaneye kaldırıldı. Daha önceden sezaryenle doğum yapmasının kararlaştırıldığını söyleyen Gülcan Laçin, iddiaya göre Erciş Devlet Hastanesi’nde önce normal doğuma zorlandı. Ardından hastanede sezaryen yapıldı ve doğum sonrasında ağlamayan bebek Van’daki özel bir hastaneye sevk edildi. Van Özel İstanbul Hastanesi, Muhammet’e ‘HIE evre 3. Mas’ tanısı koyarak, beyin zedelenmesi sonucu beyin hücrelerinin yüzde 66’sının öldüğü yolunda rapor verdi.

Muhammet adını verdikleri oğlunun bu durumunun, normal yolla doğum yapmaya zorlanmasından kaynaklandığını öne süren anne Gülcan Laçin, Erciş Cumhuriyet Savcılığı’na geçen 5 Ekim günü suç duyurusunda bulundu.

Gülcan Laçin şöyle dedi, “Muhammet benim ilk çocuğum. 5 aylık olmasına rağmen diğer bebekler gibi gülüp hareket edemiyor. Bu durum bir anne olarak beni perişan ediyor. Patnos’ta sürekli doktora gidiyordum. Normal doğum yapamayacağımı söylemişlerdi. Beni ilk başta normal doğuma aldılar. Bebeğin başı burada sıkıştı. Daha sonra sezaryenle doğum yaptım. Çocuğumu bu duruma getirenlerden şikayetçiyim.”

Erciş Devlet Hastanesi Başhekimi Seyfi Kartal ise olayda hastanelerinin bir kusurunun olmadığını savunarak şunları söyledi, “Gülcan Laçin doğumdan bir gün önce hastanemize geliyor, ancak doğum olmuyor. Ertesi gün yine sancısı başlayınca Patnos’taki doktoruna gitmiyor. Yine buraya geliyor. İlk olarak normal doğuma aldık. Ancak bebeğin başı tam olarak çıkmayıp kalp ritimleri yavaşlayınca sezaryen uyguladık. Bebeğin tepkileri doğum sonrasında çok düşüktü. Bu nedenle Van’da özel bir hastaneye gönderildi. Bebeğin beyin hücrelerinde hasar varsa bu özürlü bir bebek. Tabii ki gülmesini beklemeyin. İlerde belki de koşamayacak, konuşamayacak. Bebek doğumda anne karnında kendi kakasını yediği, beyne oksijen gitmediği için olmuş olabilir. Hastanemizin bu konuda bir kusuru yok.”