Nonda'ya 7 dikiş



Galatasaray'ın Kocaelispor'u 4-1 yendiği maçta sakatlanan Shabani Nonda'nın ayağına 7 dikiş atıldı.



Galatasaray'ın Turkcell Süper Lig'de Kocaelispor ile oynadığı karşılaşmada aldığı krampon darbesi sonucu oyunu terk etmek zorunda kalan Shabani Nonda'nın sol ayağına 7 dikiş atıldı.



Sol ayağındaki kesik nedeniyle maç sonrası soyunma odasında ilk müdahalesi yapılan Nonda'ya, Bakırköy Acıbadem Hastanesi'nde yedi dikiş atıldığı belirtildi.



Öte yandan Konyaspor maçının hazırlıklarına başlayan sarı-kırmızılı takımda, sakatlığı bulunan oyunculardan Sabri Sarıoğlu ile Hakan Balta'nın idmanın tamamında takımla birlikte çalıştıkları vurgulanırken, ağrı hisseden Aydın ile darbe alarak sakatlanan Semih'in çalışmayı tamamlayamadıkları ifade edildi. Aydın Yılmaz'ın teknik çalışma sırasında sağ uyluk ön üst adale grubunda zorlanma hissettiği, Semih'in ise bir pozisyonda sol kaval kemiğine darbe aldığı ve her iki oyuncunun da tedavilerine hemen başlandığı bildirildi.



Galatasaray'da ayrıca sakatlıkları bulunan oyunculardan Emre Güngör ve Uğur Uçar'ın salonda, Arda Turan ve Mehmet Topal'ın ise sahada sağlık ekibi eşliğinde takımdan ayrı çalışma yaptıkları, Tobias Linderoth'un da tedavisinin ardından sahada bir yürüyüş yaptığı dile getirildi.







Orkun ile Ümit Karan'ın çalışma yapmadıkları, Serkan Çalık ve Barış Özbek'in de ameliyat ertesi rehabilitasyon çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

