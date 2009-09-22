Nonda: Yapmamız gereken neyse yaptık

Kasımpaşa-Galatasaray maçına damga vuran Nonda, maç sonrası açıklama yaptı.

Shabani Nonda, ilk yarının kendileri için iyi geçmediğini belirterek, ''İkinci yarıda oyuna girdiğimizde biraz daha saldırgan bir görüntü vermiş olabiliriz ama bu zaten oyunun gerektirdiği bir durumdu. Hoca bize çok özel talimatlar vermedi ama biz oyuncular olarak böyle oynamamız gerektiğini biliyorduk. Amacımız kazanmaktı. Bunun için yapmamız gerekeni yaptık. Önemli olan galip gelip devam edebilmek. Ben, ufak ayrıntılara takılmıyorum'' diye konuştu.

Keita ile iyi anlaştığını dile getiren Nonda, ''Bilirsiniz bir tür oyun arkadaşlığı, ortaklık gibi birşey. Arda ile de öyle bir ilişkimiz var. Belki Keita ile biraz daha var ama bu da oyunun doğal yapısında olan birşey. Arkadaşız ve iyi anlaşıyoruz'' dedi.

Nonda, takım arkadaşı Aykut'u kutlamak istediğini ifade ederek, ''Bu sabah konuştuğumuzda bana, '20 dakika bile oyunda kalsan 3 gol atarsın' demişti. Attım, ona çok teşekkür ediyorum'' diye konuştu.





Ali Güneş: Elle oynadım

Kasımpaşalı futbolcu Ali Güneş, Galatasaray karşılaşmasının ilk yarısında Elano'nun kaleye gönderdiği ve kendisinin çıkardığı pozisyonda topa eliyle müdahale ettiğini açıkladı.

Ali Güneş, Elano'nun yaptığı aşırtma vuruşta, topu kafasıyla çıkarmak için uzandığını anlatarak, ''Kafamla uzanamadığım için elle müdahale etmek zorunda kaldım. Sonuçta yalan söylemeye gerek yok. Herkesin gördüğü bir pozisyondu. Normal kurallar gereği kırmızı kart ve penaltıydı sonucu'' dedi.

Kasımpaşalı futbolcu, karşılaşmanın ikinci yarısında Kewell'ı düşürdüğü için sarı kart gördüğü pozisyonla ilgili olarak da, ''O pozisyonun kırmızı kart olduğunu sanmıyorum. Çünkü hafif kaleye çaprazdı. Bir de o pozisyonda onu yakalayabilirdim diye düşünüyorum'' diye konuştu. Hakemle topa eliyle müdahale ettiği pozisyon hakkında bir görüşme yapmadığını belirten Ali Güneş, ''Ama Arda geldi sordu. Ben de ona el olduğunu söyledim'' dedi.