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Spor

Nonda: Üç kupaya da talibiz

G.Saray'ın yıldız oyuncusu Shabani Nonda Kocaelispor karşılaşmasında sakatlanmasına çok üzüldüğünü, ertesi gün doktorların "Sadece dikiş atacağız

25 Eylül 2008 03:00

G.Saray'ın yıldız oyuncusu Shabani Nonda Kocaelispor karşılaşmasında sakatlanmasına çok üzüldüğünü, ertesi gün doktorların "Sadece dikiş atacağız" demesiyle derin bir nefes aldığını belirtti.

Yıldız futbolcu, sakatlandığı pozisyon için "Rakibin kasıtlı bir darbesi yoktu ancak arkadaşlarımın birçoğu aldıkları darbeler sonucu sakatlandı" derken sezon başından beri tam kadro çalışma imkanlarının olmadığına dikkat çekti.

Sabah gazetesinin haberine göre, bu sezon geçen sezondan çok daha kaliteli bir kadroya sahip olduklarını belirten Nonda forvetteki partnerlerine de övgüler yağdırdı: "Aramızda büyük rekabet olacak. Ümit Karan çok kaliteli bir golcü, geldiğim ilk günden beri onunla oynamaktan büyük keyif alıyorum. Baros'u ise benim anlatmamama gerek var mı? Onu tüm dünya tanıyor. G.Saray çok büyük bir kulüp ve bu takımda herkes yedek kalabilir."

Her geçen gün takımın iyiye gittiğini ve Kewell ile Arda'nın asistleriyle bu sezon çok gol atacaklarını iddia eden Nonda "Bellinzona ve Kocaeli maçlarında 8 gol bulduk ve neredeyse iki katını da kaçırdık. Önemli olan takım olarak her maç en az 10 pozisyona girmemiz" dedi. Nonda sözlerini şöyle tamamladı: "Geçen sezonki şampiyonluk benim için çok anlamlı. F.Bahçe'ye attığım gol mutlu sonu hazırlayan önemli bir adımdı. Şimdi ise kazanabileceğimiz 3 kupa var ve benim G.Saray'da öğrendiğim şu oldu: Ortada kaç kupa varsa G.Saray tamamına taliptir."

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