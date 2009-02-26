Nonda: Skibbe çoktan gitmeliydi'

Galatasaray'ın Kongolu futbolcusu Shabani Nonda, görevinden alınan Skibbe'yi çok sert eleştirdi



Fransa'nın en çok satan spor gazetesi L'Equipe'ye konuşan Galatasaraylı golcü Shabani Nonda, eski hocasını otorite yoksunu olmakla suçlarken, futbolcular olarak Alman çalıştırıcının daha önce istifa etmesini beklediklerini açıkladı.



Skibbe'nin yardımcılarının gönderildiği dönemi hatırlatan Kongolu futbolcu, "Bunun üzerine onun da takımı bırakacağını düşünmüştük, ama o kaldı. Ne olduğunu anlamadık. Bugün bu haldeysek, biraz da bu yüzden zaten. Bu durum, çok kötü bir ortam yarattı. Ayrıca takımı da ikiye böldü" diye konuştu.



Skibbe'nin takımı iyi yönetemediğine dikkat çeken golcü oyuncu, "Skibbe döneminde biraz fazla gel-geç durumları vardı. Galatasaray gibi bir takımı yönettiğin zaman, herkes tarafından saygı duyulan birisi olmalısın. Bu konuda ısrarcı olamadı. Bir futbolcu, oyundan alınırken biraz surat yapsa, bir dahaki maçta sahadan alınmıyordu. Otorite bizim en büyük eksiğimizdi. Çünkü bu takımda zaten kaliteli futbolcular var. Ama herkes kendi küçük kaprisini yaparsa, 5 golü kalemizde görürüz tabii" dedi.



’Gourcuff’un gelmemesi iyi oldu’



Bordeaux karşılaşması hakkındaki görüşlerini de aktaran Nonda, "Taraftarlarımızın bizi bekledikleri kesin. Bütün bu olup bitenlerden sonra, bu maç ayrı bir anlam kazandı. Kaldı ki kulübün hedefi, İstanbul'da oynanacak finale kadar ilerlemek" ifadelerini kullandı.



Bordeaux Teknik Direktörü Laurent Blanc'ın, yıldız oyuncusu Yoann Gourcuff'u İstanbul'a gelen kafileye katmamasının kendisini şaşırttığını belirten Nonda, "O, maestro niteliğinde bir futbolcu. Gelmemesi bizim için iyi oldu" dedi.



Nonda, Bordeaux maçı öncesi en büyük sıkıntılarının ise, bugüne kadarki oyun düzeni içerisinde Galatasaray'da kimin nerede oynadığının tam belli olmaması olduğunu söyledi. Kongolu golcü, özellikle de Ali Sami Yen Stadyumu'nda gol atmakta zorlanmadıklarını, ancak Bordeaux tehlikesi karşısında belki her zamankinden daha az bastıracaklarını ifade etti.

