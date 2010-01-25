Nonda: Paramı verirlerse gitmeyi düşünürüm

T24 - Galatasaray - Gaziantepspor karşılaşmada birçok gol fırsatını ve penaltıyı değerlendiremeyen Nonda, maçtan sonra oldukça üzgündü.





Maçtan sonra kendisine sorulan bazı soruları yanıtlayan Kongolu oyuncu, Galatasaray'dan gönderileceği yolundaki söylentilerle ilgili şöyle konuştu:



"Geçen hafta Rijkaard ve Adnan Sezgin'le de konuştum. Hiç kimse bana bir şey söylemedi. Ben buradayım ve Galatasaray'ın oyuncusuyum."



"Eğer Galatasaray'dan gönderileceğin söylenirse, cevabın ne olur?" şeklindeki soruya ise Nonda, "Daha 6 ay kontratım var. Bütün paramı verirlerse böyle bir şeyi düşünebilirim. Ama benim gündemimde transfer yok. Galatasaray'ın şampiyonluğuna katkı yapmaya çalışacağım. Sadece burada gazeteler yazıyor. Bana söylenen hiçbir şey yok" yanıtını verdi.



Bu arada Nonda'ya penaltı atması için Arda'nın istekte bulunduğu ve genç kaptanın, moralsiz olan Nonda'nın moralinin düzelmesi için penaltı atmasından yana destek verdiği öğrenildi.