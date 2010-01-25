Nonda kalıyor Kewell gidiyor

T24 - Giovanni Dos Santos'un alınabilmesi için takımdan gönderileceği söylenen Shabani Nonda'nın kalacağı onun yerine kasığındaki sakatlık nedeniyle en ez 2 ay sahalardan uzak kalan Harry Kewell'ın gönderileceği öğrenildi.





Galatasaray, Lucas Neill ve Jo transferleri sonrası yabancı kontenjanını boşaltmak için Linderoth'un ardından Harry Kewell ile de yollarını ayırıyor.



Sarı-kırmızılı yönetimin sezon sonuna kadar kiraladığı Giovani Dos Santos'a yer açabilmek için, taraftarın en sevdiği isimlerin başında gelen, Arda Turan'ın dün, "Takımın yüzde 50'si gitti" diyerek övgüde bulunduğu Avustralyalı oyuncu tercih edildi. Bu kararda birçok sebep etkili oldu. İlki, yüksek maliyeti bulunan Kewell'ın üst üste gelen sakatlıkları idi. Baros da takım arkadaşı ile aynı tarihlerde sahalara dönecek olsa da, Kewell'ın sözleşmesinin sezon sonu bitmesi de göz önünde bulunduruldu. Ayrıca Tottenham'dan kiralanan Dos Santos'un, Kewell ile aynı mevkiide görev yapacak olması da ibrenin forvet olan Nonda ve Baros'u değil de Kewell'ı göstermesine sebep oldu. Galatasaray yönetimi, sezon sonu sonu sözleşmesi bitecek Avustralyalı oyuncu ile aralık ayından bu yana masaya oturmuyordu. Kewell'ın hafta başında İstanbul'a gelen menajeri ile de yöneticiler görüşmemişti. Dün gelişmeler üzerine İngiltere'ye giden Kewell doktoruna kontrol olacak ve kulübe sakatlığı ile ilgili bilgi verecek. Ancak yönetim Kewell'ın raporunu beklemeden kararını aldı.



Ordu'da veda etti



Avustralyalı yıldız Galatasaray'da bu sezon 19'u ilk 11'de 27 resmi maçta forma giydi, 14 gol atarken, 5 de asistle Galatasaray'ın başarısında önemli rol oynadı. Kewell son maçına kupada Ordu karşısında çıktı.