Nonda gözden düştü



Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Nonda bu sezon yedek kulübesine hapsoldu. Yaşadığı sakatlıklar ve teknik direktör Skibbe'nin tek forvette Baros'u tercih etmesiyle Kongolü golcü, oynadığı son 9 maçta da 9 suskun kaldı.





Galatasaray'da sezona çok iyi bir başlangıç yapan Shabani Nonda, Milan Baros'un transfer edilmesiyle son maçlarda formaya adeta hasret kaldı.



Baros transfer edilmeden önce sarı-kırmızılı takımın sezon başında yaptığı 4 resmi maçta da 90 dakikada oynayan Nonda, Çek golcünün gelmesiyle adeta yedek kulübesine hapsoldu.



Tek santrforlu sistemle oynayan Galatasaray'da, teknik direktör Michael Skibbe'nin tercihini ağırlıklı olarak Baros'tan yana kullanmasıyla birlikte Kongolu golcü, oyuna maçların son bölümlerinde girmeye başladı.



GOLÜ DE UNUTTU

Galatasaray'ın sezon başında oynadığı resmi karşılaşmalarda 5 gol atan Nonda, daha sonraki karşılaşmalarda ise gol bulamadı.



Takımının Kayserispor ile yaptığı TFF Süper Kupa karşılaşmasında ağları havalandıran Nonda, Avrupa Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Steaua Bükreş ile yaptığı ilk maçta da takımının attığı 2 golü kaydeden isim oldu.



Turkcell Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor, 4. haftasında da Kocaelispor maçlarında da 1'er gol bulan Kongolu futbolcu, bundan sonra belirli sürelerde oynadığı 9 karşılaşmadan ise golle tanışamadı.



SAKATLIKLA BOĞUŞTU

Nonda, sakatlığı nedeniyle bu sezon sarı-kırmızılı takımın yaptığı 5 resmi maçta kadroya alınmadı.



Kongolu futbolcu, sakatlığı yüzünden takımının Fortis Türkiye Kupası'ında Ankaraspor, UEFA Kupası'nda Benfica ve Turkcell Süper Lig'de Kayserispor, Konyaspor ve Gaziantepspor ile yaptığı maçların kadrosuna giremedi.



GEÇEN SEZONU ARIYOR

Nonda, Galatasaray'ın ligde şampiyonluğa ulaştığı 2007-2008 sezonunda takımının Turkcell Süper Lig'deki en golcü futbolcularından biri olurken, bu sezon kendisinden beklenen performanstan uzak kaldı.



Geçtiğimiz sezon Turkcell Süper Lig'de 11 gol atan Nonda, aynı sayıda gol kaydeden Ümit Karan ve Hakan Şükür ile takımının gol yollarındaki en etkili isimlerinden biriydi. Nonda ayrıca, takımının Avrupa kupalarında yaptığı karşılaşmalarda da 3 gol kaydetti.



Kongolu futbolcu geçen sezon Turkcell Süper Lig'de 24, Avrupa kupalarında 6, Fortis Türkiye Kupası'nda da 3 olmak üzere toplam 33 karşılaşmada forma giydi.



ŞAMPİYONLUKTA PAY SAHİBİYDİ

Nonda'nın geçtiğimiz sezon Turkcell Süper Lig'de Fenerbahçe'ye attığı kritik golle, takımın şampiyonluğa ulaşmasında çok önemli pay sahibi oldu.



Ligin 32. haftasında Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan ve sarı-kırmızılı takımın 1-0 kazandığı maçta, fileleri havalandıran Kongolu golcü, takımın şampiyonluk yolundaki en önemli engellerinden birini geçmesini sağladı.

