Nonda: Fener'e attığım golü unutamıyorum

Galatasaraylı futbolcu Shabani Nonda, takım olarak iyi yolda olduklarını belirterek, ''Şu anda takım ruhunu yakalamış durumdayız'' dedi. Nonda, ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye attığı golü unutamadığını söyledi.



Kongolu futbolcu, GSTV'ye yaptığı açıklamada, sarı-kırmızılı takımın bugünkü durumunu, 2007-2008 sezonuna benzeterek, ''Bu sezon, benim Galatasaray'a ilk geldiğim sezona benziyor. O sezon çok iyi bir takım ruhu vardı ve biz o takımın birlikteliği sayesinde sonuca ulaşmayı da başardık. Ancak geçen sezon gerçekten bizim için çok zor geçti. Yolunda gitmeyen bir şeyler vardı ve bizim yerine getiremediğimiz şeyler oldu. Ancak bu sezon ben yine çok güçlü bir takım ruhu yakalandığını, herkesin bir arkadaş grubu havası içinde elinden geleni katmaya gayret ettiğini görüyorum. Önemli olan da budur. Şu anda takım ruhunu yakalamış durumdayız'' diye konuştu.

''Galatasaray'da, Monaco ile Avrupa Şampiyonlar Ligi finali oynadığımız zaman yaşadığım ruhu buldum'' diyen Nonda, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Biz orada bir arkadaş grubuyduk. Şu anda da Galatasaray'daki oyuncular, o arkadaş grubunun ruhu gibi davranıyor. Tabii ki herkesin daha iyi anlaştığı ikili veya üçlü ufak gruplar var. Herkes benim Keita ile daha yakın olduğumu, Keita ile daha ortak çalışabildiğimizi söylüyor. Fakat onun dışında Arda, Kewell, Servet ve diğer oyuncular olsun herkesin oluşturduğu mükemmel bir arkadaşlık ortamı var. Bu bize her şeyden önce sabah uyanıp antrenmana keyifle gelmeyi sağlıyor. Çünkü biliyoruz ki orada bizim takdir ettiğimiz ve bizi takdir eden arkadaşlarla birlikte güzel vakit geçireceğiz. Maça çıktığımız zaman ise bunun etkisi oluyor. Herkes başı zora giren arkadaşının yardımına koşmak için kendisini zorluyor. Bu, şu anda yakaladığımız başarıyı sağlayan en büyük etkendir.''



Hocanın tercihine saygılı olmak lazım



Sarı-kırmızılı takımda genellikle yedek soyunan Nonda, her oyuncunun ilk 11'de yer almak istediğini ifade ederek, ''Burada hocanın tercihine de saygılı olmak lazım'' dedi.

Turkcell Süper Lig'de son olarak Kasımpaşa karşılaşmasında 3 gol atarak, takımının galibiyete ulaşmasında önemli bir paya sahip olan Kongolu futbolcu, bu maçta gösterdiği performansın sorulması üzerine şunları kaydetti:



''Burada tüm diğer etkenler ile birlikte şans faktörünü de ortaya koymak gerekir. İkinci yarıda oyuna giriyorsunuz ve oynamak için 45 dakikanız var. Bu süre içinde sonuca gitmek çok zor aslında. Şansıma, UEFA Avrupa Ligi'nde 3 gol bulduğum karşılaşmadaki gibi golleri ikinci yarıda attım. Herkes tabii ki ilk 11'e dahil olmak ister fakat burada hocanın tercihine de saygılı olmak lazım. Burada her şeyden önce önemli olan geride olduğumuz bir maçta önce beraberliği sağlamak ve daha sonra galip gelmek için çaba göstermektir. Ben de bunu yaptım.''



Kendimi Galatasaray'da mutlu hissediyorum



Kongolu futbolcu, sarı-kırmızılı takımda mutlu olduğunu anlatarak, ''Galatasaray'a ilk imzayı attığım günden itibaren kendimi çok güzel bir ruh halinde buldum. Kulüpten ayrılmam ile ilgili dedikodular çıksa bile bunları önemsemedim. Çevreme, 'Kendimi, Galatasaray'da mutlu hissediyorum ve Galatasaray'a verebileceğim bir şeylerin olduğunu hissettiğim sürece kalmayı tercih ederim' dedim. Şimdi de aynı duygular içerisindeyim. Bir gün Galatasaray'dan ayrılırsam zaten futbol hayatımı Avrupa'da bir takımda sonlandırmak istiyorum'' değerlendirmesinde bulundu.



Gol kralı olmayı önemsemiyorum



Turkcell Süper Lig'de attığı 5 gol ile gol krallığı yarışında zirvede olan Nonda, ''Gol kralı olmayı önemsemiyorum. Sezon sonunda, sonuca etki eden goller atmayı tercih ederim. Daha önce 3 farklı ülkede gol kralı oldum. Bunun en önemli şey olmadığını fark ettim. Dolayısıyla ben bu yıl gol kralı olmaktan çok mümkün olduğunca takıma katkıda bulunarak, bir yıl ara verdiğimiz şampiyonluğu tekrar ele geçirmeyi tercih ederim'' diye konuştu.

Shabani Nonda, sarı-kırmızılı takımda geçirdiği ilk sezonda ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye attığı golü unutamadığını da ifade ederek, o golün kendilerine şampiyonluğun yolunu açtığını dile getirdi.