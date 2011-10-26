-Nomura Türkiye'de hızla büyüyor İSTANBUL (A.A) - 26.10.2011 - Japon bankası Nomura'nın Avrupa'daki Gelişen Ülkelerden Sorumlu Araştırma Bölümü Başkanı Olgay Büyükkayalı, Nomura'nın Türkiye'de işlemlerini durdurmasının tamamen yanlış bir bilgilendirme olduğunu, Nomura'nın Türkiye'de hızla büyümeye devam ettiğini ve işlemlerinin azalmak yerine arttığını bildirdi. Büyükkayalı, bankanın Türkiye'deki işlemlerini durdurduğu yönündeki iddialara ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nomura'nın araştırma departmanının yatırım tavsiyelerinde yaptıkları değişikliklerin ''Türkiye'deki işlemlerini durdurduğu'' şeklinde yansıtıldığını belirterek, şunları kaydetti: ''Nomura'nın işlemlerini durdurması tamamen yanlış bir bilgilendirme. Çünkü Nomura Türkiye'de hızla büyümeye devam ediyor. İşlemleri azalmak yerine arttı. Bizim araştırma departmanı olarak TL swap, CDS piyasalarında kar etmiş yatırım tavsiyelerimiz vardı. Avrupa Birliği Zirvesi ve TCMB'nin enflasyon raporu öncesinde yatırımcılara kar realizasyonu tavsiyesinde bulunduk. Çünkü global bir belirsizlik beklentimiz vardı ve bu beklenti gerçekleşti. Belirsizlik ortamında yatırım tavsiyelerinde revizyon yapmak oldukça doğal birşey. Bugün TCMB Başkanı Başçı'nın para politikası konusundaki açıklamaları bizim para politikası tepkisi konusunda önümüzü daha net görmemizi sağladı. Bugün TL swap ve opsiyon piyasalarında yeni yatırım tavsiyelerimiz oldu.''