Nokta dergisi yöneticileri ilk kez hâkim karşısına çıkacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının da yer aldığı 'iç savaş' başlıklı kapağı nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne karşı silahlı isyan” suçunu düzenleyen 313. maddesi gerekçe gösterilerek tutuklanan Nokta Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Cevheri Güven ve sorumlu yazı işleri müdürü Murat Çapan yarın (29 Aralık 2015) ilk kez hâkim karşısına çıkacak.

57 gündür Silivri Cezaevi'nde bulunan gazeteciler, yarın saat 10.30’da Çağlayan Adliyesi’ndeki İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hâkim karşısında savunmalarını yapacak. Gazeteciler, cezaevinden bir mesaj gönderek "Basın özgürlüğünü savunan herkesi duruşmaya bekliyoruz" dedi.