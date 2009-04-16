Nokia'nın kârı yüzde 90 düştü

Finlandiyalı cep telefonu şirketi Nokia'nın kârı bu yıl ilk çeyrekte yüzde 90 düşerek, 122 milyon Euro oldu.



Nokia, küresel ekonomik kriz yüzünden cep telefonlarına olan talebin gerilemesi nedeniyle geçen yıl birinci çeyrekte 1,2 milyar dolar kar eden şirketin bu yıl aynı dönemde karının 122 milyon Euro olduğunu açıkladı.



Dünyanın en büyük cep telefonu üreticisi Nokia'nın, 2008 yılının ilk çeyreğinde 12,7 milyar EUro olan satışları da bu yıl ilk çeyrekte yüzde 27 düşerek 9,28 milyar avro oldu.



Şirket, geçen yıl ilk çeyrekte 115 milyon adet telefon satışı yaparken, bu yıl aynı dönemde satışları yüzde 19 azalarak 93 milyon adet oldu. Nokia, geçen yıl son çeyrekte 113 milyon adet telefon satışı yaptı.



Küresel ekonomik krizden etkilenen Nokia, geçen ay 1,700 personeli işten çıkaracağını açıklamıştı.

