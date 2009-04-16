T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Nokia'nın kârı yüzde 90 düştü

16 Nisan 2009 17:42

Finlandiyalı cep telefonu şirketi Nokia'nın kârı bu yıl ilk çeyrekte yüzde 90 düşerek, 122 milyon Euro oldu.

Nokia, küresel ekonomik kriz yüzünden cep telefonlarına olan talebin gerilemesi nedeniyle geçen yıl birinci çeyrekte 1,2 milyar dolar kar eden şirketin bu yıl aynı dönemde karının 122 milyon Euro olduğunu açıkladı.

Dünyanın en büyük cep telefonu üreticisi Nokia'nın, 2008 yılının ilk çeyreğinde 12,7 milyar EUro olan satışları da bu yıl ilk çeyrekte yüzde 27 düşerek 9,28 milyar avro oldu.

Şirket, geçen yıl ilk çeyrekte 115 milyon adet telefon satışı yaparken, bu yıl aynı dönemde satışları yüzde 19 azalarak 93 milyon adet oldu. Nokia, geçen yıl son çeyrekte 113 milyon adet telefon satışı yaptı.

Küresel ekonomik krizden etkilenen Nokia, geçen ay 1,700 personeli işten çıkaracağını açıklamıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24