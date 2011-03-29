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Ekonomi

NOKIA'DAN APPLE'A DAVA HELSİNKİ (A.A)

29 Mart 2011 18:53

-NOKIA'DAN APPLE'A DAVA HELSİNKİ (A.A) - 29.03.2011 - Finlandiyalı cep telefonu üreticisi Nokia, ABD'li bilgisayar şirketi Apple'a patent ihlali iddiasıyla dava açtı. Nokia yaptığı açıklamada, Apple'ın bütün cep telefonları, taşınabilir müzik çalarları, tablet bilgisayarları ve diğer bilgisayarların neredeyse tamamında patentlerini ihlal ettiği gerekçesiyle bu şirkete karşı ABD'de dava açtığını bildirdi. Açıklamada, Apple'ın, ''çok görevli işletim sistemleri, veri eşzamanlaması, konumlandırma, çağrı kalitesi ve Bluetooth aksesuarlarının kullanımı dahil ürünlerinde anahtar özelliklerini yaratmada'' Nokia'nın ''öncü yeniliklerini'' kullandığı, patent ihlali iddiasıyla açılan davanın 7 patent hakkıyla ilgili olduğu belirtildi. ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu'nun geçen hafta, Nokia'nın Apple'a karşı daha önce açtığı patent ihlali davasında herhangi bir ihlale rastlanmadığı sonucuna varmıştı. Nokia, bu davada yeni bir adım atmaya karar vermeden önce kararın ayrıntılarına ilişkin bilgi edinmeyi beklediğini de kaydetti.

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