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Ekonomi

Nokia tekrar cep telefonu pazarında!

Şirket, tablet ve akıllı telefon üretimi için hazırlıklarına başladı

10 Ağustos 2015 19:56

Bir dönemin en büyük cep telefon üreticisi olan ve iki yıl önce cep telefonu birimini Microsoft’a satan Nokia, tekrar cep telefonu üretimine başlayacak. Ancak Microsoft ile yapılan sözleşmenin "rekabet etmeme yükümlülüğü" gereği şirketin 2016'nın sonlarına kadar beklemesi gerekiyor.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre; Finlandiyalı şirket, yazılım uzmanlarını işe almaya, yeni ürünler denemeye ve satış ortakları aramaya başladı. Sosyal paylaşım sitesi Linkedin üzerinden onlarca iş ilanı yayımlayan Nokia, Reuters haber ajansına işten çıkarılacak kişi sayısının da yarı yarıya azaltılacağını ifade etti.

Şirket, piyasaya ilk adımını Android yazılımlı tabletler üreterek attı. Ocak ayında Çin'de satışa sunulan tabletlerin yanı sıra şirket "Z launcher" adlı, akıllı telefonların içeriğini düzenleyen bir Andoid uygulamasını da piyasaya sürdü.

Şirket teknolojideki ilerlemelerin gerisinde kalmamak, yüksek üretim ücretlerinin altında ezilmemek ve müşterilerin değişen zevklerine daha hızlı yanıt verebilmek adına "marka lisansı" üzerine çalışabilecek ortaklar arıyor. Böylece Nokia yeni telefonlar tasarlarken ve marka değerine odaklanırken, diğer şirketler Nokia telefonların üretimi, pazarlaması ve satışıyla ilgilenecek.

Nokia, akıllı telefonların yükselişi karşısında hazırlıksız yakalanmış; ABD'li Apple ile Güney Koreli Samsung'un yanında geri planda kalmıştı.

Daha sonra ise telefon üretim birimini 2013 yılında Microsoft'a satmış, ardından yalnızca telekom bağlantı cihazlarının üretimine odaklanmıştı.

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